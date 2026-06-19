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رسميًا.. الأهلي يضم المدافع الجامبي كينتيه
الرياضة

رسميًا.. الأهلي يضم المدافع الجامبي كينتيه

صحيفة البلادaccess_time4 / محرم / 1448 هـ      19 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

اعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، التعاقد رسميا مع المدافع الجامبي أبو بكر سيدي كينتيه، لمدة 5 مواسم، قادما من ترومسو النرويجي.

وفي وقت سابق، كان الصحفي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، رودي جاليتي، قد كشف أن الأهلي لا يزال في موقع متقدم لحسم الصفقة، رغم دخول أندية أخرى على خط المفاوضات خلال الساعات الأخيرة ومحاولتها خطف اللاعب قبل إتمام الاتفاق النهائي.

وأكد جاليتي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن الأهلي واثق من إغلاق الصفقة رسميًا خلال وقت قصير، بعدما قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع جميع الأطراف المعنية.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق كامل مع نادي ترومسو النرويجي بشأن كافة تفاصيل الانتقال، فيما منح النادي النرويجي الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، ما يجعل الإعلان الرسمي مسألة وقت فقط.

ويُعد كينتيه، البالغ من العمر 19 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الغامبية، حيث لفت الأنظار بمستوياته الواعدة، الأمر الذي دفع عدة أندية لمتابعة وضعه خلال الفترة الماضية، قبل أن يقترب الأهلي من حسم السباق لصالحه.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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