جناح المملكة يختتم مشاركته في معرض يوروساتوري 2026 في باريس

البلاد (باريس)
اختتم جناح المملكة مشاركته في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2026 مشاركته مكرسًا مكانة المملكة وجهة استثمارية رائدة في قطاع الصناعات العسكرية.
ونجح الجناح في فتح آفاق استثمارية نوعية من خلال استعراض الفرص الواعدة والبيئة التنظيمية المحفزة، مما أسهم في تعزيز جاذبية الصناعات العسكرية الوطنية واستقطاب اهتمام الشركات العالمية الكبرى للدخول في شراكات إستراتيجية تدعم مستهدفات التوطين.
وشارك إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية المنظمة للجناح عشر جهات حكومية وخاصة خلال الفترة من 15 حتى 19 يونيو 2026م في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكدت مشاركة الجناح في المعرض ترحيب المملكة العربية السعودية بجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية، واستعراض الجهود المبذولة لتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
وخلال مشاركة الجناح في معرض “يوروساتوري 2026″، عقد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي لقاءً مع معالي المفوض العام للمديرية العامة للتسليح الفرنسي (DGA)، باتريك بابلوكس، إلى جانب عددٍ من اللقاءات المثمرة مع ممثلي كبرى الشركات الدفاعية العالمية.
وبحثت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية وتبادل الخبرات، بما يعزز تطوير قطاع صناعات عسكرية مستدام، ويرفع من جاهزية المعدات العسكرية، ويعزز الاكتفاء الذاتي، ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.
وشهدت مشاركة المملكة في المعرض توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير الصناعات العسكرية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتمكين الشراكات الإستراتيجية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وAgence Innovation Defense؛ بهدف التعاون في ابتكار التقنيات للأنظمة الدفاعية والعسكرية، إضافة لتوقيع معرض الدفاع العالمي (WDS) اتفاقيتين؛ الأولى مع وزارة الشؤون العالمية الكندية لتأسيس أول جناح وطني كندي في معرض الدفاع العالمي 2028، والثانية مع شركة الشرق المتطور للصناعات القابضة (DEMCO) لتكون شريكًا مميزًا في النسخة الرابعة من المعرض، ووقعت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطيران مذكرة تفاهم مع DCI Group، لنقل الخبرات وتطوير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، فيما وقّعت شركة إمعان للصناعة (Emaan Industrial) مذكرة تفاهم مع شركة KT Shelter لنقل التقنية والتصنيع المحلي لحلول ملاجئ الحماية المؤقتة للأنظمة الجوية و البرية، وأبرمت شركة ميدنة (Midana) مذكرات تفاهم مع عدة شركات شملت شركة (B2SPACE) للتعاون في اختبار وتأهيل تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية، وشركة EMITECH للتعاون في مجال التأهيل وهندسة الاختبارات والتقنيات المتقدمة لقطاعي الدفاع والفضاء، وشركة DSA للتعاون في بناء القدرات والتدريب ونقل المعرفة في مجال مواصفات ومعايير الناتو في قطاع الصناعات العسكرية.
وعلى هامش مشاركة الجناح في المعرض، نظّمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ورشة عمل بعنوان “تنمية سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية”، التي عُقدت بمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية (MIM)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكة (NCMS) ، وتناولت الورشة دور برنامج المشاركة الصناعية في تفعيل أكثر من 60 اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، ومساهمة العمل التكاملي مع شركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين بما أسهم في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر في القطاع، كما استعرضت الورشة الإستراتيجية الوطنية للصناعة في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومساهمة العمل التكاملي لبرنامج “ركن” التابع للشركة السعودية للصناعات العسكرية في تطوير قدرات محلية قادرة على النمو والتمكين والاستدامة، إضافة إلى توضيح دور الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية في توطين تقنيات وصناعات الدفاع والأمن.
واستعرض الجناح في معرض يوروساتوري 2026 الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية، وأبرز القدرات الصناعية والخدمية الوطنية، والتقنيات المبتكرة التي تقدمها الشركات السعودية المشاركة، كما سلط الجناح الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة، من خلال التعريف بالممكنات التي تيسر رحلة المستثمر، وأشاد الزوار بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية السعودية، وبالطموحات الكبيرة التي تسعى المملكة لتحقيقها في هذا القطاع الحيوي.
وأبرزت الهيئة خلال مشاركتها التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية؛ حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 2.2 مليار ريال في 2021م إلى 6.6 مليارات ريال في 2024م، مع ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى ما يقارب 25% في 2024، للوصول إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
وأكدت الهيئة أن مشاركة الجناح السعودي في المعرض قد عززت من مكانة المملكة شريكًا موثوقًا على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب تمكين الشركات الوطنية من إبراز قدراتها واستكشاف فرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية.
ونجح الجناح في فتح آفاق استثمارية نوعية من خلال استعراض الفرص الواعدة والبيئة التنظيمية المحفزة، مما أسهم في تعزيز جاذبية الصناعات العسكرية الوطنية واستقطاب اهتمام الشركات العالمية الكبرى للدخول في شراكات إستراتيجية تدعم مستهدفات التوطين.
وشارك إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية المنظمة للجناح عشر جهات حكومية وخاصة خلال الفترة من 15 حتى 19 يونيو 2026م في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكدت مشاركة الجناح في المعرض ترحيب المملكة العربية السعودية بجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية، واستعراض الجهود المبذولة لتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
وخلال مشاركة الجناح في معرض “يوروساتوري 2026″، عقد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي لقاءً مع معالي المفوض العام للمديرية العامة للتسليح الفرنسي (DGA)، باتريك بابلوكس، إلى جانب عددٍ من اللقاءات المثمرة مع ممثلي كبرى الشركات الدفاعية العالمية.
وبحثت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية وتبادل الخبرات، بما يعزز تطوير قطاع صناعات عسكرية مستدام، ويرفع من جاهزية المعدات العسكرية، ويعزز الاكتفاء الذاتي، ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.
وشهدت مشاركة المملكة في المعرض توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير الصناعات العسكرية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتمكين الشراكات الإستراتيجية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وAgence Innovation Defense؛ بهدف التعاون في ابتكار التقنيات للأنظمة الدفاعية والعسكرية، إضافة لتوقيع معرض الدفاع العالمي (WDS) اتفاقيتين؛ الأولى مع وزارة الشؤون العالمية الكندية لتأسيس أول جناح وطني كندي في معرض الدفاع العالمي 2028، والثانية مع شركة الشرق المتطور للصناعات القابضة (DEMCO) لتكون شريكًا مميزًا في النسخة الرابعة من المعرض، ووقعت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطيران مذكرة تفاهم مع DCI Group، لنقل الخبرات وتطوير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، فيما وقّعت شركة إمعان للصناعة (Emaan Industrial) مذكرة تفاهم مع شركة KT Shelter لنقل التقنية والتصنيع المحلي لحلول ملاجئ الحماية المؤقتة للأنظمة الجوية و البرية، وأبرمت شركة ميدنة (Midana) مذكرات تفاهم مع عدة شركات شملت شركة (B2SPACE) للتعاون في اختبار وتأهيل تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية، وشركة EMITECH للتعاون في مجال التأهيل وهندسة الاختبارات والتقنيات المتقدمة لقطاعي الدفاع والفضاء، وشركة DSA للتعاون في بناء القدرات والتدريب ونقل المعرفة في مجال مواصفات ومعايير الناتو في قطاع الصناعات العسكرية.
وعلى هامش مشاركة الجناح في المعرض، نظّمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ورشة عمل بعنوان “تنمية سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية”، التي عُقدت بمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية (MIM)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكة (NCMS) ، وتناولت الورشة دور برنامج المشاركة الصناعية في تفعيل أكثر من 60 اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، ومساهمة العمل التكاملي مع شركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين بما أسهم في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر في القطاع، كما استعرضت الورشة الإستراتيجية الوطنية للصناعة في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومساهمة العمل التكاملي لبرنامج “ركن” التابع للشركة السعودية للصناعات العسكرية في تطوير قدرات محلية قادرة على النمو والتمكين والاستدامة، إضافة إلى توضيح دور الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية في توطين تقنيات وصناعات الدفاع والأمن.
واستعرض الجناح في معرض يوروساتوري 2026 الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية، وأبرز القدرات الصناعية والخدمية الوطنية، والتقنيات المبتكرة التي تقدمها الشركات السعودية المشاركة، كما سلط الجناح الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة، من خلال التعريف بالممكنات التي تيسر رحلة المستثمر، وأشاد الزوار بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية السعودية، وبالطموحات الكبيرة التي تسعى المملكة لتحقيقها في هذا القطاع الحيوي.
وأبرزت الهيئة خلال مشاركتها التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية؛ حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 2.2 مليار ريال في 2021م إلى 6.6 مليارات ريال في 2024م، مع ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى ما يقارب 25% في 2024، للوصول إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
وأكدت الهيئة أن مشاركة الجناح السعودي في المعرض قد عززت من مكانة المملكة شريكًا موثوقًا على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب تمكين الشركات الوطنية من إبراز قدراتها واستكشاف فرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية.