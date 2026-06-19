انطلاق الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص في تونس بمشاركة سعودية

البلاد (تونس)
انطلقت في مدينة سوسة التونسية، فعاليات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرياضات الشاطئية 2026، بمشاركة 11 برنامجًا من دول المنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية.
وشاركت المملكة بوفد ينافس في كرة الطائرة الشاطئية الموحدة، والسباحة في المياه المفتوحة، والترايثلون، بما يعكس الاهتمام بتطوير رياضة الأولمبياد الخاص، ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية.
وشهد حفل الافتتاح حضور رئيس الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المهندس أيمن عبدالوهاب، ووالي سوسة سفيان التنفوري، وعدد من المسؤولين والوفود المشاركة، إضافة إلى مراسم دخول الوفود وأداء الأقسام الرسمية، ودخول شعلة الألعاب بمشاركة لاعب الأولمبياد الخاص السعودي عبدالعزيز سلامي.
وتتواصل منافسات الألعاب حتى 22 يونيو الجاري، وسط تطلعات بأن تسهم في تعزيز التبادل الرياضي والثقافي، وترسيخ دور الرياضة في التمكين والدمج المجتمعي.
وشاركت المملكة بوفد ينافس في كرة الطائرة الشاطئية الموحدة، والسباحة في المياه المفتوحة، والترايثلون، بما يعكس الاهتمام بتطوير رياضة الأولمبياد الخاص، ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية.
وشهد حفل الافتتاح حضور رئيس الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المهندس أيمن عبدالوهاب، ووالي سوسة سفيان التنفوري، وعدد من المسؤولين والوفود المشاركة، إضافة إلى مراسم دخول الوفود وأداء الأقسام الرسمية، ودخول شعلة الألعاب بمشاركة لاعب الأولمبياد الخاص السعودي عبدالعزيز سلامي.
وتتواصل منافسات الألعاب حتى 22 يونيو الجاري، وسط تطلعات بأن تسهم في تعزيز التبادل الرياضي والثقافي، وترسيخ دور الرياضة في التمكين والدمج المجتمعي.