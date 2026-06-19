المملكة تفوز بـ6 ميداليات في أولمبياد البلقان للرياضيات

البلاد (جدة)

فاز المنتخب السعودي للرياضيات بـ 6 ميداليات دولية في النسخة الـ 30 من أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين JBMO 2026، الذي استضافته رومانيا خلال الفترة من 15 حتى 20 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 130 طالبًا وطالبة يمثلون 23 دولة. وتمكن الطلبة من حصد ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، وثلاث ميداليات برونزية، حيث حقق الطالب حسين عبدالله آل عمران من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الميدالية الذهبية، فيما نال الميداليتين الفضيتين الطالب فارس محمد الكنهل من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والطالب أنور حسام غنيم من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك. وفاز بالميداليات البرونزية كل من الطالب جواد محمد الناصر من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، والطالب مؤمل سراج السيهاتي من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، والطالب محسن ماهر خان من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المملكة في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين إلى 75 ميدالية دولية، موزعة على 12 ميدالية ذهبية، و28 ميدالية فضية، و35 ميدالية برونزية، منذ بدء مشاركاتها في الأولمبياد، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم. ويأتي هذا الإنجاز بعد رحلة تأهيل علمية مكثفة خضع لها الطلبة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، شملت مراحل متعددة من التدريب المتخصص والمعسكرات التأهيلية والاختبارات العلمية المتقدمة؛ بهدف تنمية قدراتهم الرياضية وصقل مهاراتهم في حل المسائل المعقدة، وتمكينهم من المنافسة على أعلى المستويات الدولية. ويُعد أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين مسابقة علمية دولية سنوية مخصصة للطلبة الموهوبين في الرياضيات ممن لا تتجاوز أعمارهم 15.6 عام، ويمثل إحدى أبرز المنافسات العالمية في هذا المجال، حيث يتنافس المشاركون في حل مسائل رياضية عالية المستوى تتطلب مهارات متقدمة في التفكير المنطقي والتحليل والإبداع الرياضي. يُذكر أن المملكة شاركت هذا العام للمرة الرابعة عشرة في الأولمبياد، وتواصل تحقيق حضور متميز يعكس جودة برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين، ويعزز مكانتها في المحافل العلمية الدولية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيل منافس عالميًا في العلوم والرياضيات.