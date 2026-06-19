السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي

السياسةالسعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي صحيفة البلادaccess_time4 / محرم / 1448 هـ 19 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار نيامي الدولي، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وعبرت المملكة عن تضامنها مع حكومة وشعب النيجر الشقيق، مؤكدة موقفها الثابت في نبذ الإرهاب بكافة أشكاله، مهما كانت صوره ودوافعه، معبرةً عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.