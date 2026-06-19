الأخضر يغادر إلى أتلانتا ويواصل التحضيرات لإسبانيا في كأس العالم 2026

البلاد (أوستن)
يُغادر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم من مدينة أوستن “مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية ” إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، التي سيلتقي فيها نظيره الإسباني يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026.
وسيجري الأخضر قبل المغادرة حصة تدريبية مغلقة على ملعب Q2، على أن تستكمل التحضيرات في أتلانتا.
وواصل المنتخب أمس تدريباته في مدينة أوستن، على ملعب Q2، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، إذ بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تمارين الاستحواذ على الكرة، ثم طُبّقت الجوانب التكتيكية الخاصة بالمباراة، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.
على صعيد متصل، أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس المرمى، عبدالرحمن الصانبي، تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وبدأ على إثرها برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.