إلغاء المحادثات الأمريكية – الإيرانية في سويسرا

البلاد (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم (الجمعة) بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورجنستوك الجبلي، بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى سويسرا.

وكان من المنتظر أن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس مع مفاوضين إيرانيين لبدء محادثات تتعلق بتنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب بين البلدين، إلا أن التطورات الأخيرة أدت إلى إلغاء الاجتماع بالكامل.

ولم تكشف وزارة الخارجية السويسرية في بيانها عن أسباب إضافية وراء إلغاء المحادثات، فيما جاء القرار عقب تأكيد متحدث باسم البيت الأبيض إلغاء الرحلة التي كانت مقررة لنائب الرئيس الأمريكي إلى سويسرا.

ويُنظر إلى هذه المحادثات باعتبارها خطوة مهمة في مسار تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها الجانبان مؤخرًا، وسط ترقب لموعد جديد لاستئناف الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ‌والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس (الخميس) مذكرة تفاهم إلكترونية ‌لإنهاء الحرب بين البلدين، ودخلت المذكرة حيز التنفيذ بشكل فوري.