304 مليارات.. رقم قياسي جديد بإجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة

نحو 123 مليون سائح من الداخل والخارج العام الماضي

كشف التقرير الإحصائي السنوي لعام 2025م الذي أصدرته وزارة السياحة، ويستعرض أبرز مؤشرات نمو القطاع، أن المملكة سجلت أعلى رقمٍ تاريخي لإجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بنحو 304 مليارات العام الماضي.

وأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن ما تضمنه التقرير من نتائج قياسية ومؤشرات إيجابية لم تكن لتتحقق لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة في تطوير القطاع السياحي، ليتحوّل إلى ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال إن الأرقام الواردة في التقرير السنوي الإحصائي لعام 2025م تعكس الأثر الاقتصادي المتنامي للقطاع، الذي يظهر بوضوح في تسجيل المملكة أعلى رقمٍ تاريخي لإجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بنحو 304 مليارات في عام 2025م، ويُبرز هذا التقرير الأثر الاجتماعي للقطاع من حيث التوظيف، وتطوير الوجهات، وتحسين جودة الحياة.

وكشف التقرير أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج في عام 2025م يقدّر بنحو 123 مليون سائح، بنسبة نمو تقدّر بنحو 6% مقارنةً بعام 2024م، فيما سجل إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية والوافدة من الخارج رقمًا قياسيًا يقدر بنحو 304 مليارات، مسجّلًا نموًا بنسبة 7% مقارنة بعام 2024م.

وسلّط الضوء على الدور المهم الذي يؤديه قطاع السياحة في النشاط الاقتصادي، حيث أسهم بشكل مباشر بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، محققًا نموًا بنحو 14% مقارنة بالعام السابق, واستمر هذا الأثر الاقتصادي في عام 2025م، وتجلى في الفائض المحقق في بند السفر ضمن ميزان المدفوعات، الذي بلغ 49.4 مليارًا، وأسهم بند السفر في ميزان المدفوعات بأكثر من 61% من إجمالي الصادرات ضمن حساب الخدمات.

ويتضمن التقرير أيضًا لمحة عن محرّكات الطلب المتنوّعة التي يتميّز بها قطاع السياحة بالمملكة، حيث بلغ إجمالي عدد السياح الوافدين من الخارج 29.3 مليون في عام 2025م، بإجمالي إنفاق سياحي وصل إلى 176.6 مليار، مقابل 93.3 مليون سائح محلي، بلغ إجمالي إنفاقهم السياحي 127.1 مليار.

أما على مستوى أغراض الزيارات في عام 2025م، فبلغت نسبة زوار المبيت للأغراض غير الدينية نحو 52% من إجمالي أغراض الزوار الوافدين من الخارج لتشكّل بذلك أكثر من نصف إجمالي زوار المبيت، مقابل 44% في عام 2019م.

وأوضح التقرير أنه في عام 2025م، بلغ عدد العاملين في الصناعات السياحية نحو 1.03 مليون موظف، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في الوظائف السياحية التي يشغلها المواطنون السعوديون إلى 47% مقارنةً بنسبة 5% فقط في عام 2018م، مما يعكس دور القطاع في توفير الوظائف وتمكين الكفاءات الوطنية.