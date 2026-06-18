30 ضعفًا فارق القيمة السوقية بين الأخضر السعودي ومنتخب إسبانيا

البلاد (جدة)

بدأ العد التنازلي للمباراة التي تنتظرها الجماهير السعودية منذ 7 أشهر، وتحديدًا منذ أن أجريت قرعة كأس العالم 2026 التي وضعت الأخضر في مواجهة المنتخب الإسباني أبرز المرشحين للقب.

وسيكون المنتخب السعودي على موعد مع إسبانيا يوم الأحد المقبل في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة والتي جاءت نتائج الجولة الأولى فيها لتشعل الصراع بين جميع منتخباتها.

واستهل الأخضر مشواره بتعادل ثمين أمام أوروجواي بنتيجة 1-1، في الوقت الذي فجّر فيه منتخب الرأس الأخضر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما فرض التعادل السلبي على الإسبان.

وتمثل مباراة إسبانيا واحدًا من التحديات الكبرى للمنتخب السعودي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك رغم الفارق الكبير في القيمة السوقية بين المنتخبين.

وبحسب موقع “ترانسفير ماركت” فإن القيمة السوقية للمنتخب السعودي تبلغ 40.68 مليون يورو، في مقابل 1.22 مليار يورو هي القيمة السوقية للمنتخب الإسباني، أي بفارق 30 ضعفًا عن الأخضر.

واللافت أن القيمة السوقية للمنتخبين كان الفارق بينهما 50 ضعفًا إبان إجراء القرعة في ديسمبر الماضي، قبل أن تشهد القيمة السوقية للأخضر قفزة من 28 مليون يورو إلى أكثر من 40 مليون يورو، بينما تراجعت القيمة السوقية لإسبانيا بنحو أكثر من 100 مليون يورو.

ويأتي النجم الشاب لامين يامال على رأس قائمة أعلى لاعبي منتخب إسبانيا من حيث القيمة السوقية بـ 200 مليون يورو، يليه بيدري “150 مليون يورو” وباو كوبارسي “80 مليون يورو”.

في المقابل، يسجل اللاعب سعود عبدالحميد أعلى قيمة سوقية للاعب سعودي في التاريخ بـ 9 ملايين يورو، بينما يليه اللاعب مصعب الجوير “6 ملايين يورو” ثم فراس البريكان ثالث أعلى لاعبي المنتخب السعودي من حيث القيمة السوقية بـ 3.5 مليون يورو.