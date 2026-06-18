وقعتها جمعية رؤية الريادة و”نت زيرو”.. اتفاقية لإطلاق مبادرة “الريادة في الأثر الأخضر”لتحقيق أثر بيئي مستدام

البلاد (الرياض)

وقّعت جمعية رؤية الريادة، ممثلةً برئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر آل سعود، و” نت زيرو” أحد مخرجات برنامج سدرة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ممثلةً بالشريك المؤسس الدكتور محمد الشيخ، اتفاقية تعاون لإطلاق مبادرة “الريادة في الأثر الأخضر”، بهدف تحفيز المنشآت ورواد الأعمال والجهات المانحة على تحقيق أثر بيئي مستدام، من خلال نموذج وطني يربط المساهمات البيئية بالقياس والتوثيق الرقمي، بما يدعم مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وتهدف المبادرة إلى تحويل الممارسات البيئية إلى إنجازات موثقة ومحفزة للتنافس الإيجابي، عبر مسارات تنافسية مخصصة لفئات مختلفة، تتيح للمشاركين التنافس على تحقيق أثر بيئي مستدام، والتأهل للحصول على أوسمة وطنية تعكس حجم مساهماتهم وأثرهم البيئي.

وتتضمن المبادرة أربعة مسارات رئيسية، تشمل وسام الطلح للمانحين والشركات ذات المسؤولية الاجتماعية، ووسام الغاف للحاضنات ومسرعات الأعمال، ووسام السدر للشركات المتوسطة والمنشآت الصغيرة، ووسام السمر لرواد الأعمال، في إطار منظومة تعزز ثقافة الاستدامة وترسخ التنافس الإيجابي بين مختلف الفئات.

كما تمنح المبادرة المشاركين حزمة من الحوافز، تشمل الأوسمة والشهادات الرقمية، وإبراز المشاركات عبر المنصة الإلكترونية، إضافة إلى توثيق الأشجار وقياس أثرها البيئي من خلال تقنيات نت زيرو الرقمية، بما يعزز الشفافية ويرفع موثوقية المبادرات البيئية.

وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين قطاع ريادة الأعمال من الإسهام في تحقيق مستهدفات الاستدامة، وإيجاد نموذج وطني يجمع بين الابتكار والتقنية والعمل المجتمعي، بما يسهم في تنمية الغطاء النباتي وتعزيز الأثر البيئي المستدام في المملكة.

وتشمل المبادرة أربعة أوسمة رئيسية، هي: وسام الطلح للمانحين والشركات ذات المسؤولية الاجتماعية، ووسام الغاف للحاضنات ومسرعات الأعمال، ووسام السدر للشركات المتوسطة والمنشآت الصغيرة، ووسام السمر لرواد الأعمال، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم في تحقيق أثر بيئي مستدام.