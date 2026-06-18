ورشة أطلقتها أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون.. تعزيز الجاهزية في إدارة الأزمات الإعلامية

البلاد (الرياض)

أقامت أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب أمس، ورشة عمل بعنوان”إدارة الأزمات الإعلامية.. من رد الفعل إلى صناعة التأثير، وذلك في مقر الهيئة بالرياض، بحضور عدد من المختصين في مجالات الإعلام والاتصال المؤسسي وإدارة السمعة.

وركّزت الورشة على تمكين المشاركين من التعامل مع الأزمات الإعلامية بوعي مهني واستجابة اتصالية فاعلة، من خلال استعراض أساليب التخطيط الاستباقي، وآليات إدارة الرسائل الإعلامية، وطرق التعامل مع الجمهور ووسائل الإعلام أثناء الأزمات، بما يسهم في الحد من آثارها، وتعزيز الثقة بالصورة المؤسسية.

وقدّم الورشة الدكتور فهد بن حسن آل عقران، حيث تناول عددًا من المفاهيم والتطبيقات العملية المرتبطة بإدارة الأزمات الإعلامية، ودور الاتصال المؤسسي في قراءة المشهد الإعلامي، وبناء خطاب إعلامي متوازن، يستند إلى الدقة والسرعة والوضوح.

وناقشت الورشة عددًا من المحاور المتخصصة؛ أبرزها التخطيط الإعلامي الاستباقي، وفهم سلوك الجمهور أثناء الأزمات، وهندسة المحتوى الإعلامي، وإدارة الظهور الإعلامي ودور المتحدث الرسمي، إضافة إلى قياس الأثر الإعلامي وتحليل الحملات؛ بما يعزز قدرة المختصين على اتخاذ قرارات اتصالية أكثر فاعلية في المواقف الإعلامية الطارئة. يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن برامج أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب الهادفة إلى تطوير المهارات الإعلامية والمهنية، ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة، وترسيخ الممارسات الاحترافية في مجالات الاتصال والإعلام، بما يواكب متطلبات العمل الإعلامي الحديث.