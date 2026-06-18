والدة فوزينيا تحصل على التأشيرة لمشاهدة نجلها بكأس العالم

البلاد (جدة)

ستشاهد والدة فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر نجلها أخيرا يلعب في كأس العالم لكرة القدم بعد حصولها على تأشيرة دخول الولايات المتحدة بعد بكاء الحارس بسبب عدم مشاهدة والدته لبطولاته ضد إسبانيا بسبب مشاكل في السفر.

وفاز فوزينيا بجائزة أفضل لاعب في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده التي أقيمت في أتلانتا، بعد ‌أن تصدى ‌إلى سبع فرص ليحسم التعادل السلبي ‌المفاجئ ⁠مع إسبانيا بطلة ⁠أوروبا.

لكن فرحة الحارس (40 عاما) كانت خافتة عندما كشف عن أن والدته، آنا كانديدا إيفورا، لم تتمكن من مشاهدة أدائه المتميز بسبب مشكلة في التأشيرة.

الخارجية الأمريكية تتدخل

وتدخلت وزارة الخارجية الأمريكية بعد أن انتشر تصريحه ⁠العاطفي على نطاق واسع، وقال المسؤولون ‌إن فريق ‌التأشيرات التابع لهم في برايا كان على اتصال وثيق ‌مع إيفورا ويقدم لها الخدمات ‌اللازمة قبل تأكيد الموافقة على سفرها.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية للصحفيين:” تماشيًا مع جميع السياسات والإجراءات والمعايير، فإننا نمضى قدمًا بكل قوة لترتيب سفرها ‌لحضور المباراة”.

وستتمكن إيفورا الآن من مشاهدة ابنها، عندما تلعب الرأس ⁠الأخضر مع ⁠أوروجواي بالجولة الثانية من دور الجموعات في كأس العالم يوم الأحد المقبل في ميامي.

وكانت الرأس الأخضر بين عشرات الدول التي كان على مواطنيها دفع نحو 15 ألف دولار لدخول الولايات المتحدة في ظل حملة الرئيس دونالد ترامب الشاملة على الهجرة، لكن تم إلغاء هذا الشرط لاحقا بالنسبة لحاملي تذاكر كأس العالم. ومع ذلك، أجبرت التكاليف الباهظة إيفورا على استبعاد فكرة السفر إلى أتلانتا.