نيابةً عن سمو وزير الدفاع.. نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج دارسي جامعة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع

البلاد (الرياض)
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، حفل تخريج دارسي جامعة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع للعام الأكاديمي 1447هـ.
وكان في استقباله لدى وصوله لمقر الجامعة في الرياض، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس الجامعة اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.
وشاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان “عامان من التدشين.. أنجزنا ومستمرون”، الذي استعرض برامج الجامعة وخططها الإستراتيجية، ودورها في منظومة التعليم العسكري، إلى جانب خططها في مجال الشراكات والتعاون الدولي.
تلا ذلك الإعلان عن نتائج الخريجين من برنامج ماجستير الدراسات الإستراتيجية الدفعة (17)، وبرنامج ماجستير العلوم العسكرية الدفعة (52)، ثم كرَّم سموه الخريجين المتفوقين.
حضر الحفل محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، والمستشار في وزارة الدفاع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبد العزيز الطبيّب، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني.
وكان في استقباله لدى وصوله لمقر الجامعة في الرياض، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس الجامعة اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.
وشاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان “عامان من التدشين.. أنجزنا ومستمرون”، الذي استعرض برامج الجامعة وخططها الإستراتيجية، ودورها في منظومة التعليم العسكري، إلى جانب خططها في مجال الشراكات والتعاون الدولي.
تلا ذلك الإعلان عن نتائج الخريجين من برنامج ماجستير الدراسات الإستراتيجية الدفعة (17)، وبرنامج ماجستير العلوم العسكرية الدفعة (52)، ثم كرَّم سموه الخريجين المتفوقين.
حضر الحفل محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، والمستشار في وزارة الدفاع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبد العزيز الطبيّب، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني.