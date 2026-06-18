مونديال 2026.. كولومبيا تتغلب على أوزبكستان بثلاثية مثيرة

البلاد (جدة)

حقق منتخب كولومبيا بداية قوية في مشواره ببطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الأوزبكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

بداية حذرة

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء حذرًا متبادلًا بين المنتخبين، قبل أن يُشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه الكولومبي يوهان موخيكا عند الدقيقة السابعة.

وكاد منتخب كولومبيا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 32 عبر نجمه لويس دياز، إلا أن تسديدته ارتطمت بالعارضة، لتحرم المنتخب اللاتيني من هدف التقدم.

وبعد دقيقتين فقط، تلقى مدافع أوزبكستان عبد القادر خوسانوف بطاقة صفراء إثر تدخل قوي على أحد لاعبي كولومبيا.

ونجح دانيال مونيوث في فك شفرة الدفاع الأوزبكي، بعدما سجل الهدف الأول لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 40، لينهي منتخب بلاده الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

رد أوزبكي

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى مدرب أوزبكستان تعديلين دفعة واحدة بإشراك دوستونيك خامداموف وفاروق سايفييف بدلًا من أوستون أورونوف وشيزور نصرولاييف، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.

وأثمرت التغييرات عن هدف التعادل في الدقيقة 60، حين تمكن أبو بكر فايزولاييف من هز الشباك وإعادة المباراة إلى نقطة البداية.

لكن الرد الكولومبي لم يتأخر كثيرًا، حيث استعاد لويس دياز تألقه وسجل هدف الفوز في الدقيقة 67 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس أوزبكستان في التعامل معها.

وقبل صافرة النهاية، اطلق اللاعب جامينتون كامباز رصاصة الرحمة، بعدما احرز الهدف الثالث لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 90+8، مستغلا عرضية حولها برأسه لداخل الشباك

ترتيب المجموعة

بهذا الانتصار، حصد منتخب كولومبيا أول ثلاث نقاط له في كأس العالم 2026، ليتصدر ترتيب المجموعة مؤقتًا.

في المقابل، تجمد رصيد أوزبكستان عند صفر من النقاط في المركز الأخير، بينما يتقاسم منتخبا البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما بعد تعادلهما في الجولة الأولى.