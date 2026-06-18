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مونديال 2026.. غانا تقتنص فوزًا مثيرًا على حساب بنما
الرياضة

مونديال 2026.. غانا تقتنص فوزًا مثيرًا على حساب بنما

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1448 هـ      18 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أحرز كاليب ييرينكي هدفًا في ​الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح غانا الفوز 1-صفر على بنما في المجموعة 12 في كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس، ليقتنص ‌المنتخب الأفريقي الملقب بالنجوم السوداء ‌ثلاث نقاط ثمينة ​في ‌سعيه ⁠لبلوغ ​الأدوار الإقصائية ⁠للمرة الأولى منذ عام 2010.

جاء هدف ييرينكي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن مر براندون توماس-أسانتي من ⁠مدافع بنما خوسيه كوردوبا وأرسل تمريرة ‌عرضية ‌داخل منطقة الجزاء ​حولها ييرينكي (20 ‌عاما) للمرمى.

واندفع كافة لاعبي بنما ‌للأمام خلال ركلة حرة في الدقائق الأخيرة في محاولة يائسة لتسجيل هدف التعادل، لكن غانا ‌صمدت.

وتصدى حارس غانا لورنس أتي-زيجي بشكل رائع لتسديدة ⁠سيسيليو واترمان ⁠المقوسة في الدقيقة الثانية، قبل أن يتم استبداله بالحارس البديل بنجامين أساري في بداية الشوط الثاني بسبب الإصابة.

وستلتقي غانا في المباراة المقبلة مع إنجلترا متصدرة المجموعة 12، أما بنما فستحاول تحقيق أول ​فوز ​لها في كأس العالم عندما تلتقي مع كرواتيا.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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