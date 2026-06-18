مونديال 2026.. غانا تقتنص فوزًا مثيرًا على حساب بنما

أحرز كاليب ييرينكي هدفًا في ​الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح غانا الفوز 1-صفر على بنما في المجموعة 12 في كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس، ليقتنص ‌المنتخب الأفريقي الملقب بالنجوم السوداء ‌ثلاث نقاط ثمينة ​في ‌سعيه ⁠لبلوغ ​الأدوار الإقصائية ⁠للمرة الأولى منذ عام 2010. جاء هدف ييرينكي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن مر براندون توماس-أسانتي من ⁠مدافع بنما خوسيه كوردوبا وأرسل تمريرة ‌عرضية ‌داخل منطقة الجزاء ​حولها ييرينكي (20 ‌عاما) للمرمى. واندفع كافة لاعبي بنما ‌للأمام خلال ركلة حرة في الدقائق الأخيرة في محاولة يائسة لتسجيل هدف التعادل، لكن غانا ‌صمدت. وتصدى حارس غانا لورنس أتي-زيجي بشكل رائع لتسديدة ⁠سيسيليو واترمان ⁠المقوسة في الدقيقة الثانية، قبل أن يتم استبداله بالحارس البديل بنجامين أساري في بداية الشوط الثاني بسبب الإصابة. وستلتقي غانا في المباراة المقبلة مع إنجلترا متصدرة المجموعة 12، أما بنما فستحاول تحقيق أول ​فوز ​لها في كأس العالم عندما تلتقي مع كرواتيا.