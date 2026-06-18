الرئيسية
/
/
/
/
/
مونديال 2026.. التعادل يحسم مواجهة جنوب أفريقيا والتشيك
الرياضة

مونديال 2026.. التعادل يحسم مواجهة جنوب أفريقيا والتشيك

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1448 هـ      18 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

خطف منتخب جنوب إفريقيا نقطة ثمينة، بعدما تعادل مع نظيره التشيك بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم 2026.

وافتتح المنتخب التشيكي التسجيل في الدقيقة 6، فيما جاء التعادل لمنتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 83 عن طريق موكوينا من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد كل من جنوب إفريقيا والتشيك إلى نقطة واحدة في المركزين الثالث والرابع بعد كل من المكسيك وكوريا الجنوبية أصحاب النقاط الثلاثة والذين سيتواجهان في وقت لاحق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *