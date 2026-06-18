مونديال 2026.. التعادل يحسم مواجهة جنوب أفريقيا والتشيك

البلاد (جدة)

خطف منتخب جنوب إفريقيا نقطة ثمينة، بعدما تعادل مع نظيره التشيك بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم 2026. وافتتح المنتخب التشيكي التسجيل في الدقيقة 6، فيما جاء التعادل لمنتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 83 عن طريق موكوينا من ركلة جزاء. بهذه النتيجة، يرتفع رصيد كل من جنوب إفريقيا والتشيك إلى نقطة واحدة في المركزين الثالث والرابع بعد كل من المكسيك وكوريا الجنوبية أصحاب النقاط الثلاثة والذين سيتواجهان في وقت لاحق.