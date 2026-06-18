مونديال 2026.. إنجلترا تتغلب على كرواتيا برباعية

البلاد (جدة)

حقق المنتخب الإنجليزي فوزًا مثيرًا على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب دالاس ستاديوم بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشرة ببطولة كأس العالم 2026.

وافتتح هاري كين التسجيل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل مارتن باتورينا النتيجة لكرواتيا في الدقيقة 37.

ولم يتأخر رد إنجلترا كثيرًا، حيث أعاد هاري كين التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 42، لكن بيتار موسى أدرك التعادل للكروات في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل جود بيلينجهام الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 47، قبل أن يؤكد ماركوس راشفورد تفوق منتخب بلاده بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الإنجليزي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية عشرة مؤقتًا، فيما بقي المنتخب الكرواتي دون رصيد من النقاط عقب نهاية الجولة الأولى له في المونديال.

وتنتظر المجموعة مواجهة أخرى تجمع بين غانا وبنما، لحساب الجولة ذاتها، من أجل استكمال منافسات المجموعة وتحديد ملامح الترتيب بشكل أوضح.

هدف مبكر

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المنتخب الإنجليزي في الدقيقة الثامنة بعد مخالفة داخل منطقة الجزاء.

ونجح الحارس الكرواتي في التصدي لركلة الجزاء التي نفذها هاري كين في الدقيقة 10، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويقرر إعادة تنفيذ الركلة.

وعاد كين ليسدد الركلة مجددًا في الدقيقة 12، لينجح هذه المرة في إيداع الكرة الشباك معلنًا تقدم إنجلترا بالهدف الأول.

كرواتيا ترد

وكادت كرواتيا أن تهدد المرمى الإنجليزي في الدقيقة 14 بعد هجمة واعدة، إلا أن الدفاع الإنجليزي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ونجح منتخب كرواتيا في إدراك التعادل بالدقيقة 37، بعدما وصلت الكرة إلى مارتن باتورينا خارج منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية سكنت شباك الحارس الإنجليزي.

كين يواصل التألق

ولم ينتظر المنتخب الإنجليزي كثيرًا للرد، إذ عاد هاري كين ليضع منتخب بلاده في المقدمة مجددًا بالدقيقة 42، بعدما ارتقى لركنية نفذها ديكلان رايس وحولها برأسية قوية إلى داخل الشباك.

تعادل جديد

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح المنتخب الكرواتي في العودة للمباراة مرة أخرى، بعدما استغل إيفان بيريشيتش تمريرة طويلة خلف الدفاع ومرر الكرة إلى بيتار موسى الذي سددها بقوة داخل الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

إنجلترا تضرب بقوة

ونجح جود بيلينجهام في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي مع انطلاق الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47، بعدما تلقى تمريرة من إليوت أندرسون، لينطلق بالكرة قبل أن يسددها أرضية قوية سكنت الشباك الكرواتية.

ضغط إنجليزي

وكاد بيلينجهام أن يضيف الهدف الرابع بعد دقيقة واحدة فقط، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن حارس كرواتيا تصدى لها وحولها إلى ركلة ركنية.

وواصل المنتخب الإنجليزي ضغطه الهجومي في الدقيقة 49، عندما نفذ ديكلان رايس ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء، قابلها نيكو أوريلي بضربة رأسية مستغلًا خروجًا غير موفق من الحارس الكرواتي، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وعاد المنتخب الإنجليزي لتهديد مرمى كرواتيا في الدقيقة 52، بعدما أطلق ديكلان رايس تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تألق حارس كرواتيا في التصدي لها وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وواصل المنتخب الإنجليزي ضغطه الهجومي في الدقيقة 56، بعدما نفذ ديكلان رايس ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء، قابلها أنتوني جوردون بضربة رأسية تصدى لها ليفاكوفيتش، قبل أن يتابع إزري كونسا الكرة برأسية جديدة تألق الحارس الكرواتي في إبعادها.

وبعد دقيقة واحدة فقط، كاد هاري كين أن يعزز تقدم منتخب بلاده، بعدما راوغ الدفاع الكرواتي وسدد كرة أرضية أبعدها ليفاكوفيتش، قبل أن يتصدى مجددًا للمحاولة الثانية ويحرم الإنجليز من هدف محقق.

كرواتيا تصمد

واستمر التهديد الإنجليزي في الدقيقة 69، عندما هيأ هاري كين الكرة برأسه إلى أنتوني جوردون داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع كرواتيا تدخل في اللحظة المناسبة وأبعد الخطورة.

وفي الدقيقة 76، أنقذ جوردان بيكفورد مرماه من هدف التعادل بعدما تصدى ببراعة لمحاولة خطيرة من ماريو باشاليتش داخل منطقة الجزاء، ليحافظ على تقدم منتخب “الأسود الثلاثة”.

راشفورد يحسمها

ونجح ماركوس راشفورد في توسيع الفارق لصالح إنجلترا في الدقيقة 85، بعدما قاد بوكايو ساكا هجمة سريعة ومرر الكرة إلى راشفورد، الذي تلاعب بأحد مدافعي كرواتيا قبل أن يسدد كرة أرضية قوية استقرت داخل الشباك، معلنًا الهدف الرابع للمنتخب الإنجليزي.