قصف متبادل بين موسكو وكييف

البلاد (موسكو، كييف)

كثّفت روسيا وأوكرانيا هجماتهما الجوية المتبادلة، مع استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي، فيما أعلنت موسكو دعمها للتفاهم الأمريكي الإيراني الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، داعية جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل، إلى الالتزام ببنوده.

وأعلنت السلطات الروسية إسقاط عشرات الطائرات المسيّرة الأوكرانية التي استهدفت مناطق عدة داخل البلاد، بينها العاصمة موسكو. وأوضح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية اعترضت 20 مسيّرة كانت في طريقها إلى المدينة، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير 44 مسيّرة خلال ساعتين فوق عدد من المقاطعات الروسية ومياه البحر الأسود، قبل أن تعلن لاحقاً اعتراض 157 مسيّرة أخرى خلال الليل.

وأدت الهجمات الأوكرانية إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في مقاطعة بيلغورود الحدودية، في وقت تواصل فيه كييف استهداف العمق الروسي باستخدام الطائرات المسيّرة بعيدة المدى.

في المقابل، أسفر هجوم روسي على مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، وفق السلطات الأوكرانية، التي أكدت تعرض منشآت مدنية لأضرار واندلاع حريق في مبنى سكني. كما دوت انفجارات في مدينة سومي مع استمرار التحذيرات من هجمات جوية جديدة.

ويعكس التصعيد الأخير اعتماد موسكو المتزايد على الصواريخ والطائرات المسيّرة في عملياتها العسكرية، بينما تواصل أوكرانيا توسيع نطاق هجماتها داخل الأراضي الروسية. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن شهر مايو الماضي كان الأكثر دموية للمدنيين منذ اندلاع الحرب عام 2022.

وفي تطور موازٍ، رحبت روسيا بالتفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدة دعمها للجهود الدبلوماسية التي قادتها باكستان وقطر للتوصل إلى الاتفاق.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أهمية التزام جميع الأطراف بموجبات الاتفاق، بما في ذلك إسرائيل، مشيراً إلى استعداد موسكو لدعم المساعي الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، شدد عراقجي على مسؤولية الولايات المتحدة في تنفيذ بنود المذكرة، مطالباً بوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكداً أهمية دعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاتفاق باعتباره خطوة تمهد لمفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة.