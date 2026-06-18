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في 3 ساعات.. اختصار الزمن بمراسم تغيير الكسوة

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1448 هـ      18 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (مكة المكرمة)
أنجزت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعام 1448هـ في 3 ساعات فقط، في إنجاز تشغيلي يجسد مستوى الجاهزية العالية، والكفاءة الوطنية المتقدمة في إدارة واحدة من أدق العمليات الفنية والتنظيمية المرتبطة ببيت الله الحرام.
جاء تحقيق هذا الزمن القياسي؛ نتيجة منظومة عمل متكاملة اعتمدت على التدريب والتأهيل المستمر، وتكامل الفرق التشغيلية، والتخطيط الاستباقي الدقيق، وتطبيق الإجراءات التشغيلية المطوَّرة، والاستفادة من التقنيات والمعدات الحديثة، إلى جانب التنسيق المحكم بين مختلف الجهات والفرق المشاركة، ما أسهم في إنجاز المراسم بأعلى درجات الدقة والإتقان.
وعكست مراسم تغيير الكسوة لهذا العام تراكم الخبرات الوطنية وتطور الكفاءة التشغيلية عامًا بعد عام، حيث أسهمت جهود التطوير والتحسين المستمر في اختصار زمن التنفيذ، مع المحافظة على جودة الأداء وسلامة الإجراءات؛ وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.
ويؤكد هذا الإنجاز ما تتمتع به الكفاءات السعودية من احترافية وقدرة على إدارة الأعمال التخصصية الدقيقة، بما يواكب مستهدفات التطوير المستمر في خدمة المسجد الحرام، ويعكس العناية الفائقة، التي توليها القيادة الرشيدة- أيدها الله- للحرمين الشريفين، وكل ما يرتبط بخدمتهما.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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