علقت رخصتي طبيبين روجا لحقن غير معتمدة.. «الصحة» تتصدى للتضليل الطبي

البلاد (الرياض)

أعلنت وزارة الصحة تعليق رخصتي مزاولة المهنة لطبيبين، بعد رصد مقطع ترويجي وظّفا فيه صفتهما المهنية، وصلة القرابة بينهما لكسب ثقة الجمهور، والترويج لحقن منتج من منتجات الإكسوزوم؛ بوصفه إجراءً آمنًا. وأوضحت الوزارة أن المقطع قدّم خضوع أحد الطبيبين للحقن على يد شقيقه؛ بوصفه دليلًا على جودة المنتج ومأمونيته، مستخدمًا ثقة المجتمع بالممارس الصحي والعلاقة الأسرية بديلًا عن الدليل العلمي والاعتماد التنظيمي.

وأكدت أن سلامة المنتجات الصحية وجودتها لا تثبت بالتجارب الفردية، أو الثقة الشخصية، بل بالدراسات العلمية ومتطلبات الجودة والتصنيع، وتصنيف المنتج واعتماده للاستخدام المحدد من الجهات المختصة.

وبيّنت أن المنتج المستخدم مخصص وفق التعليمات المدونة على عبوته، للاستعمال الخارجي فقط، وأن استخدامه عن طريق الحقن يخالف طريقة استعماله المحددة، وأن السماح بتداوله خارجيًا لا يجيز حقنه، أو الترويج لمأمونيته بهذه الطريقة.

وشملت المخالفات استغلال الصفة المهنية في التسويق، ونشر ادعاءات غير مثبتة بشأن الجودة والمأمونية، واستخدام المنتج خلافًا لتعليماته، ونشر محتوى طبي تجاري من شأنه تضليل المستفيدين.