طلاب وطالبات “تعليم الرياض” يفوزون بـ16 ميدالية في مسابقة الروبوت الدولية “RoboRAVE”

البلاد (الرياض)
حقق طلاب وطالبات مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إنجازًا وطنيًا مميزًا بعد فوزهم بـ16 ميدالية في 8 مسارات متنوعة بمسابقة الروبوت الدولية “RoboRAVE”، وشملت المسابقة مجالات الذكاء الاصطناعي، والابتكار وريادة الأعمال، وتصميم المواقع والألعاب، ومهارات البرمجة والتحكم الآلي.
جاء هذا التميز ثمرةً لجهود إدارة “تعليم الرياض” في تمكين الطلبة من مهارات المستقبل، وتعزيز ثقافة الابتكار والتفكير الرقمي، ضمن برامج نوعية تستهدف بناء جيل قادر على المنافسة في المحافل العلمية والتقنية العالمية.
وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من مختلف المدارس والجامعات، حيث نالت مدارس الرواد، والمملكة، والفارس العالمية، والأرقم، وثانوية الموهوبين التقنية، والتربية النموذجية، ورياض نجد، ومتوسطة طويق الأولى مراكز متقدمة وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع المدارس الفائزة والطلاب والطالبات الفائزين بالميداليات والمراكز المتقدمة, مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لمسيرة التميز التي يقودها طلاب وطالبات المنطقة، مشيدًا بجهود الكوادر التعليمية في رعاية الإبداع وتنمية المهارات التقنية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.