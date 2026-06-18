طالب بتوسيع العقوبات الدولية على قياداته.. اليمن يحجز أموال المجلس الانتقالي

البلاد (عدن)

صعّدت الحكومة اليمنية إجراءاتها القانونية والسياسية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، بإصدار قرار قضائي بالحجز التحفظي على أمواله وحساباته المصرفية، بالتزامن مع مطالبة مجلس الأمن الدولي بتوسيع نظام العقوبات ليشمل شخصيات وكيانات تتهمها بعرقلة العملية السياسية وتقويض مؤسسات الدولة.

وأصدر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى قراراً يقضي بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، مع منع أي عمليات سحب أو تحويل أو تصرف قانوني أو مالي يتعلق بهذه الأصول حتى استكمال الإجراءات القضائية.

وألزم القرار البنك المركزي والمؤسسات المصرفية والمالية بتنفيذه بصورة عاجلة، وتزويد النيابة العامة ببيانات الحسابات والأرصدة والأموال التابعة للجهة المشمولة بالحجز. وأوضحت النيابة العامة أن القرار يستند إلى مؤشرات وأدلة أولية مرتبطة بتحقيقات جارية، مؤكدة أن الحجز التحفظي يعد إجراءً قانونياً مؤقتاً يهدف إلى حماية الأموال محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية.

ويأتي القرار بعد يوم واحد من مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بتشديد العقوبات على من تصفهم بمعرقلي العملية السياسية. وخلال جلسة مفتوحة للمجلس، دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إلى توسيع قائمة الجزاءات الدولية وتحديثها لتشمل شخصيات وكيانات متهمة بتقويض مؤسسات الدولة وتهديد الأمن والاستقرار.

وأشار السعدي إلى أن السلطات اليمنية اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من الأشخاص المتهمين بأعمال تمرد وفساد وانتهاكات جسيمة، وعلى رأسهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، الذي قال إن مؤسسات الدولة وجهت له اتهامات تتعلق بالخيانة العظمى وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

كما طالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني بصورة أكثر حزماً، وتوسيع نطاق العقوبات ليشمل كل من يشارك في أعمال تهدف إلى تعطيل العملية السياسية أو فرض إجراءات أحادية بالقوة أو المساس بوحدة الدولة ومؤسساتها.

وأكدت الحكومة اليمنية استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات الدولية وتقديم ما يلزم من معلومات ووثائق لدعم أي إجراءات أممية محتملة، معتبرة أن هناك تحركات سياسية وعسكرية وإجراءات أحادية مستمرة تشكل تهديداً مباشراً لجهود التهدئة والاستقرار ووحدة الأراضي اليمنية.