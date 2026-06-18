شكر الجهات المشاركة على جهود الموسم الماضي.. نائب أمير مكة يناقش خطوات التحضير المبكر للحج

البلاد (جدة)

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع اللجنة، الذي ناقش خطوات التحضير المبكر لموسم حج 1448هـ.

وقدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره للجهات أعضاء اللجنة نظير الجهود المبذولة خلال حج 1447هـ، التي أسهمت- بتوفيق الله- ثم بما وفرته القيادة الرشيدة من إمكانات مادية وبشرية، في خدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. واستعرضت اللجنة سبل تعزيز المكتسبات والنجاحات، التي تحققت خلال موسم حج 1447هـ، وناقشت آليات التطوير المستمر لمنظومة الحج ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يعزز جودة الأداء ويثري تجربة الحجاج في المواسم المقبلة. واطلعت اللجنة على آخر المستجدات المتعلقة بمرحلة مغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والجهود المبذولة لضمان انسيابية الحركة وتيسير إجراءات السفر والمغادرة بعد إتمامهم مناسك الحج، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والراحة للحجاج، كذلك التطرق إلى أعمال موسم العمرة والمؤشرات المرتبطة بها. وفي ختام الاجتماع، نوقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذت حيالها التوصيات اللازمة.