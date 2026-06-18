السياسة

سويسرا تستضيف المفاوضات الأمريكية – الإيرانية غدًا

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1448 هـ      18 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جنيف)
تستضيف الحكومة السويسرية غدًا الجمعة جولة من المفاوضات الأمريكية – الإيرانية، في إطار المرحلة التفاوضية التي تمتد 60 يومًا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية أن المفاوضات ستركز على البرنامج النووي الإيراني ومستقبل مخزون اليورانيوم المخصب والعقوبات الاقتصادية وآليات الرقابة الدولية بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار مساع للتوصل إلى تفاهمات أكثر شمولًا خلال الفترة المقبلة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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