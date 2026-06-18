سويسرا تستضيف المفاوضات الأمريكية – الإيرانية غدًا

البلاد (جنيف)
تستضيف الحكومة السويسرية غدًا الجمعة جولة من المفاوضات الأمريكية – الإيرانية، في إطار المرحلة التفاوضية التي تمتد 60 يومًا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية أن المفاوضات ستركز على البرنامج النووي الإيراني ومستقبل مخزون اليورانيوم المخصب والعقوبات الاقتصادية وآليات الرقابة الدولية بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار مساع للتوصل إلى تفاهمات أكثر شمولًا خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية أن المفاوضات ستركز على البرنامج النووي الإيراني ومستقبل مخزون اليورانيوم المخصب والعقوبات الاقتصادية وآليات الرقابة الدولية بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار مساع للتوصل إلى تفاهمات أكثر شمولًا خلال الفترة المقبلة.