روبرتو مارتينيز على رادار النصر

البلاد (جدة)

دخلت إدارة نادي النصر في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، في إطار خطة النادي لحسم هوية المدير الفني الجديد قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم المقبل.

وتسعى الإدارة إلى ضمان استقرار فني مبكر يتيح تجهيز الفريق بشكل مثالي للمنافسات المحلية والقارية، في ظل تطلعات كبيرة لمواصلة المنافسة على البطولات.

يقترب عقد روبرتو مارتينيز مع منتخب البرتغال من نهايته، حيث من المتوقع أن يكون كأس العالم المقبل محطته الأخيرة مع المنتخب، وفق ما أشار إليه في تصريحات سابقة.

وقال مارتينيز في حديثه الأخير: “الأمر ليس جديدًا، لقد تحدثنا عنه في البرتغال. الآن التركيز الكامل على كأس العالم، لإنهاء المشروع الذي بدأناه قبل سنوات”.

هذه التصريحات عززت التكهنات بشأن مستقبله، وفتحت الباب أمام احتمالية خوض تجربة جديدة خارج القارة الأوروبية.

وكان نادي النصر قد أنهى ارتباطه بالمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، رغم نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، ما دفع الإدارة إلى البحث عن مشروع فني جديد يتماشى مع طموحات النادي.

وتضع إدارة النصر عدة خيارات على الطاولة، ويُعد مارتينيز من أبرز الأسماء المطروحة نظرًا لخبرته الأوروبية وقيادته لمنتخبي بلجيكا والبرتغال في محطات مهمة.

مارتينيز.. مسيرة مميزة

يمتلك المدرب الإسباني سجلًا تدريبيًا بارزًا، إذ قاد منتخب بلجيكا في واحدة من أفضل فتراته التاريخية، قبل أن يتولى تدريب منتخب البرتغال ويحقق معه نتائج مستقرة على المستوى القاري والدولي.

ويُنظر إليه كمدرب يمتلك مرونة تكتيكية وخبرة في إدارة النجوم، وهي عوامل تجعل اسمه حاضرًا في سوق المدربين الكبار.