المنظمة العالمية تعلن خلو المملكة من مرض الخيول

البلاد (جدة)

أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” حصول المملكة على اعتراف رسمي من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلوها من مرض التهاب الشرايين الفيروسي في الخيول، بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والمعايير الدولية الخاصة بإعلان خلو الدول من الأمراض الحيوانية.

وأوضح المركز أن الاعتراف الدولي جاء عقب تقييم المنظمة للملف الفني الذي أعده “وقاء”، والذي تضمن الإجراءات الرقابية والوقائية، وبرامج الرصد والتقصي الوبائي المطبقة في المملكة، بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى المنظمة.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز منظومة الصحة الحيوانية، ورفع كفاءة أعمال الرصد والوقاية والاستجابة للأمراض الحيوانية، بما يسهم في تطوير صناعة الخيل بالمملكة ودعم مشاركاتها في البطولات وسباقات الخيل الدولية.

وأشار إلى أن حصول المملكة على هذا الاعتراف الدولي يجسد مستوى التقدم الذي تشهده خدمات الصحة الحيوانية، ويعزز موثوقية الإجراءات البيطرية السعودية على المستوى الدولي في مجالات الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية.