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المنظمة العالمية تعلن خلو المملكة من مرض الخيول
المحليات

المنظمة العالمية تعلن خلو المملكة من مرض الخيول

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1448 هـ      18 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

 

أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” حصول المملكة على اعتراف رسمي من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلوها من مرض التهاب الشرايين الفيروسي في الخيول، بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والمعايير الدولية الخاصة بإعلان خلو الدول من الأمراض الحيوانية.

وأوضح المركز أن الاعتراف الدولي جاء عقب تقييم المنظمة للملف الفني الذي أعده “وقاء”، والذي تضمن الإجراءات الرقابية والوقائية، وبرامج الرصد والتقصي الوبائي المطبقة في المملكة، بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى المنظمة.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز منظومة الصحة الحيوانية، ورفع كفاءة أعمال الرصد والوقاية والاستجابة للأمراض الحيوانية، بما يسهم في تطوير صناعة الخيل بالمملكة ودعم مشاركاتها في البطولات وسباقات الخيل الدولية.

وأشار إلى أن حصول المملكة على هذا الاعتراف الدولي يجسد مستوى التقدم الذي تشهده خدمات الصحة الحيوانية، ويعزز موثوقية الإجراءات البيطرية السعودية على المستوى الدولي في مجالات الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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