الرميان: نركز على جذب الاستثمار الأجنبي للمملكة

أكد أن استثمارات الصندوق في أوروبا أضافت نحو 70 مليار يورو لناتجها المحلي

البلاد (روما)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: إن استراتيجية الصندوق حاليا تركز على جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة، مبينًا أن الصندوق مستمر في الاستثمار بشكل بشكل متنوع، ومحفظته الاستثمارية مهيكلة بشكل جيد ولديه نهج استثماري طويل الأمد، وسيظل دائمًا ملتزم بضمان مصالح جميع مستثمريه حول العالم.

وأضاف خلال جلسة حوارية بقمة “الأولوية – أوروبا 2026” لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في روما، أن الصندوق ضخ 98 مليار يورو في أوروبا منذ 2017 وحتى 2025، مبينا أن استثمارات الصندوق في أوروبا أضافت نحو 70 مليار يورو لناتجها المحلي الإجمالي ووفرت قرابة 160 ألف فرصة عمل في أنحاء القارة.

وأشار إلى أن الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها في المنطقة أثرت على العالم أجمع وليست فقط منطقتنا، حيث كانت عبارة عن كارثة حقيقية، لافتا إلى أن أزمة مضيق هرمز أثرت على سلاسل الإمداد بشكل كامل، وخط شرق غرب كان أساسيا لحماية الاقتصاد السعودي خلال الحرب.

وشدد على أنه لولا التخطيط المسبق في المملكة والتحوط من الأزمات لكان الأمر أسوأ بكثير، مبينا أن استثمارات الصندوق تمكنت من جلب المملكة إلى العالم، والآن يعمل الصندوق على جلب العالم إلى المملكة، عبر التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية.الرميان: نركز حالياً على جذب الاستثمار الأجنبي للمملكة.

ولفت إلى أن عمل الصندوق لا يتوقف على الاستثمار حول العالم، ولكنه مستمر في ذلك بجانب خطة عمل جديدة تقوم على عدة محاور متساوية هي السياحة والاستثمار والصناعات والطاقة النظيفة ونيوم.

وفي سياق متصل، كشف الرميان أن “شركة أرامكو” تبحث بجدية إنشاء المزيد من مرافق تخزين النفط حول العالم، مبينا أن الشركة تمكنت من الحفاظ على استمرار 99% من عملياتها خلال الأزمة، كما استطاعت إعادة تشغيل المنشآت التي تعرضت لهجمات صاروخية في وقت قياسي.

وتابع:”إن أرامكو” تملك مرافق تخزين ضخمة في العالم، خاصة في آسيا بدول مثل اليابان وكوريا، لافتاً إلى أن الصين تملك مرافق تخزين بطاقة تصل إلى 1.2 مليار برميل، فيما تملك الولايات المتحدة مرافق تخزين بطاقة تصل إلى 800 مليون برميل”.

وكشف أن القمة الحالية ستشهد الإعلان عن 140 فرصة استثمارية في أوروبا، قيد الدراسة من قِبل الصندوق، حيث رُصد لها إجمالي استثمارات بقيمة 10.4 مليار يوور حتى 2030.