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الدفاع المدني يحتفل بتخريج (40) مجندة في مجالات السلامة والوقاية من الحريق

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1448 هـ      18 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
‏‎احتفت المديرية العامة للدفاع المدني، بتخريج (40) مجندة من الدورة التأهيلية لأعمال الدفاع المدني والسلامة والحماية من الحريق، وذلك بحضور المدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، بمقر المديرية في مدينة الرياض.
‏‎وتلقت المجندات التدريبات والمعارف والمهارات الأساسية لأعمال القطاع التي تعزز قدراتهن العلمية والعملية في مجالات السلامة والوقاية من المخاطر، دعمًا لمنظومة الحماية والسلامة ورفع مستوى الجاهزية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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