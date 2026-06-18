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البرازيلي كلاوس حكماً لمواجهة الأخضر أمام إسبانيا
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البرازيلي كلاوس حكماً لمواجهة الأخضر أمام إسبانيا

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1448 هـ      18 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من كأس العالم 2026.

ويواجه الأخضر إسبانيا يوم الأحد الموافق 21 يونيو في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أتلانتا.

طاقم حكام برازيلي

 

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، سيقود المواجهة طاقم حكام برازيلي بقيادة رافائيل كلاوس. ومن المقرر أن يعاون كلاوس في إدارة المباراة كل من دانيلو مانيس “مساعد أول”، رودريجو فيجيريدو “مساعد ثان”، فيما تم تعيين الكولومبي أندريس روخاس، كحكم رابع، والكولومبي ألكسندر جوزمان “حكم مساعد احتياطي”.

كان الأخضر تعادل مع نظيره الأوروغواياني بنتيجة 1-1، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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