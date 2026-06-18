البرازيلي كلاوس حكماً لمواجهة الأخضر أمام إسبانيا

البلاد (جدة)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من كأس العالم 2026.

ويواجه الأخضر إسبانيا يوم الأحد الموافق 21 يونيو في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أتلانتا.

طاقم حكام برازيلي

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، سيقود المواجهة طاقم حكام برازيلي بقيادة رافائيل كلاوس. ومن المقرر أن يعاون كلاوس في إدارة المباراة كل من دانيلو مانيس “مساعد أول”، رودريجو فيجيريدو “مساعد ثان”، فيما تم تعيين الكولومبي أندريس روخاس، كحكم رابع، والكولومبي ألكسندر جوزمان “حكم مساعد احتياطي”.

كان الأخضر تعادل مع نظيره الأوروغواياني بنتيجة 1-1، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.