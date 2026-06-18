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الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية والعسكرية في منطقة الباحة

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1448 هـ      18 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الباحة)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، القيادات الأمنية والعسكرية في منطقة الباحة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي نائب أمير المنطقة.
ونقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، إلى القيادات الأمنية والعسكرية ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ونوّه سموه بما يبذله منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية من جهود كبيرة في أداء مهامهم، وما يظهرونه من تفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن، مؤكدًا أن ما يقومون به من حماية وصون لأمن المملكة واستقرارها يمثل نموذجًا مشرفًا في تعزيز استدامة الشعور العام بالأمان، ويعكس مستوى الكفاءة والجاهزية التي تحظى بها القطاعات الأمنية والعسكرية بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله.
حضر اللقاء، عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية والمنطقة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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