الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية والعسكرية في منطقة الباحة

البلاد (الباحة)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، القيادات الأمنية والعسكرية في منطقة الباحة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي نائب أمير المنطقة.
ونقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، إلى القيادات الأمنية والعسكرية ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ونوّه سموه بما يبذله منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية من جهود كبيرة في أداء مهامهم، وما يظهرونه من تفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن، مؤكدًا أن ما يقومون به من حماية وصون لأمن المملكة واستقرارها يمثل نموذجًا مشرفًا في تعزيز استدامة الشعور العام بالأمان، ويعكس مستوى الكفاءة والجاهزية التي تحظى بها القطاعات الأمنية والعسكرية بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله.
حضر اللقاء، عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية والمنطقة.
ونقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، إلى القيادات الأمنية والعسكرية ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ونوّه سموه بما يبذله منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية من جهود كبيرة في أداء مهامهم، وما يظهرونه من تفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن، مؤكدًا أن ما يقومون به من حماية وصون لأمن المملكة واستقرارها يمثل نموذجًا مشرفًا في تعزيز استدامة الشعور العام بالأمان، ويعكس مستوى الكفاءة والجاهزية التي تحظى بها القطاعات الأمنية والعسكرية بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله.
حضر اللقاء، عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية والمنطقة.