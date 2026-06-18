الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي أمير منطقة الباحة ويطّلع على المبادرات التنموية بالمنطقة

البلاد (الباحة)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وذلك خلال زيارة سموه للمنطقة.
وأكد سمو وزير الداخلية أن زيارته لمنطقة الباحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، انطلاقًا مما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بتنمية مناطق المملكة كافة، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار، ودعم مسارات التنمية المستدامة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ونوّه سموه بما تشهده منطقة الباحة من تطور تنموي، مشيدًا بجهود إمارة المنطقة ومتابعة سمو أميرها للمشروعات والمبادرات التنموية، وما أسهمت به من تعزيز جودة الحياة، ودعم البيئة التنموية، وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار.
من جانبه، أعرب سمو أمير منطقة الباحة عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على زيارته للمنطقة، مثمنًا الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لمختلف مناطق المملكة، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية.
وأكد سمو وزير الداخلية أن زيارته لمنطقة الباحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، انطلاقًا مما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بتنمية مناطق المملكة كافة، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار، ودعم مسارات التنمية المستدامة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ونوّه سموه بما تشهده منطقة الباحة من تطور تنموي، مشيدًا بجهود إمارة المنطقة ومتابعة سمو أميرها للمشروعات والمبادرات التنموية، وما أسهمت به من تعزيز جودة الحياة، ودعم البيئة التنموية، وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار.
من جانبه، أعرب سمو أمير منطقة الباحة عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على زيارته للمنطقة، مثمنًا الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لمختلف مناطق المملكة، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية.
عقب ذلك، اطّلع سمو وزير الداخلية على عرض مرئي استعرض الإستراتيجية العامة والمبادرات التنموية التي تشرف إمارة منطقة الباحة على تنفيذها، وما تتضمنه من برامج ومشروعات تسهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي نائب أمير منطقة الباحة، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ عبدالله بن فهد الفارس، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ونائب المشرف العام على مكتب سمو وزير الداخلية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المكلف إبراهيم بن محمد آل خريف، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس خالد بن وليد الرشيد، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من المسؤولين في إمارة المنطقة.
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي نائب أمير منطقة الباحة، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ عبدالله بن فهد الفارس، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ونائب المشرف العام على مكتب سمو وزير الداخلية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المكلف إبراهيم بن محمد آل خريف، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس خالد بن وليد الرشيد، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من المسؤولين في إمارة المنطقة.