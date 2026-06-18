الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات الأمنية بمنطقة الباحة

البلاد (الباحة)
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، عددًا من المشروعات الأمنية بمنطقة الباحة، شملت مدينة تدريب الأمن العام، ومبنى شرطة المنطقة، ومبنى إدارة مرور المنطقة، ومبنى إدارة دوريات الأمن.
واطّلع سموه على المرافق الإدارية والميادين التدريبية والرياضية والسكنية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الباحة، واستمع إلى شرحٍ وافٍ عن دورها في دعم منظومة التدريب الأمني وتأهيل الكوادر الأمنية ورفع جاهزيتها وفق أعلى المعايير المهنية والتدريبية، كما اطَّلع سموه على المرافق والتجهيزات والتقنيات المتطورة في مباني شرطة منطقة الباحة وإدارة مرور المنطقة وإدارة دوريات الأمن، والتي من شأنها دعم العمل الأمني والمروري، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تعزيز الأداء الميداني وجودة الخدمات الأمنية والمرورية للمواطنين والمقيمين والزوار.
واطّلع سموه على المرافق الإدارية والميادين التدريبية والرياضية والسكنية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الباحة، واستمع إلى شرحٍ وافٍ عن دورها في دعم منظومة التدريب الأمني وتأهيل الكوادر الأمنية ورفع جاهزيتها وفق أعلى المعايير المهنية والتدريبية، كما اطَّلع سموه على المرافق والتجهيزات والتقنيات المتطورة في مباني شرطة منطقة الباحة وإدارة مرور المنطقة وإدارة دوريات الأمن، والتي من شأنها دعم العمل الأمني والمروري، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تعزيز الأداء الميداني وجودة الخدمات الأمنية والمرورية للمواطنين والمقيمين والزوار.
تأتي هذه المشروعات امتدادًا لجهود وزارة الداخلية في تطوير البنية التحتية الأمنية والتدريبية، وتعزيز الجاهزية التشغيلية للقطاعات الأمنية، وتهيئة بيئات عمل حديثة تدعم رفع كفاءة الأداء، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قدرات وطنية مؤهلة وتطوير الخدمات الحكومية والأمنية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
حضر التدشين، صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي نائب أمير منطقة الباحة، وعدد من كبار المسؤولين المرافقين لسمو وزير الداخلية.
حضر التدشين، صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي نائب أمير منطقة الباحة، وعدد من كبار المسؤولين المرافقين لسمو وزير الداخلية.