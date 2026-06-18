الرياضة

الأخضر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة إسبانيا في المونديال

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1448 هـ      18 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (أتلانتا)
واصل المنتخب السعودي تدريباته في مدينة أوستن، استعدادًا لمواجهة منتخب إسبانيا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب “Q2” في أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، التي تركّزت على التمارين التكتيكية، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يطبّق اللاعبون مرانًا في الجوانب الدفاعية من خلال مناورة فنية، واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.
وواصل الحارس محمد العويس برنامجه الاسترجاعي تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما لم يشارك اللاعب عبدالرحمن الصانبي في الحصة التدريبية؛ بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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