وقعا اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.. وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

البلاد (لشبونة)

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة لشبونة أمس (الثلاثاء)، وزير الدولة والشؤون الخارجية في الجمهورية البرتغالية باولو رانجيل.

وعقد وزير الخارجية ورانجيل مباحثات رسمية جرى خلالها تبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، والترحيب بما توصلت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق بينهما لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية؛ بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، وأهمية دعم كافة الحلول الدبلوماسية الشاملة والعادلة؛ لضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد وزير الخارجية تهنئته للجمهورية البرتغالية على انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2027 – 2028، متمنيًا لجمهورية البرتغال الصديقة التوفيق والنجاح خلال فترة عضويتها؛ بما يسهم في مواصلة دورها الحيوي في دعم السلم والأمن الدوليين. كما أعرب سموه عن تثمينه لمواقف البرتغال المساندة لقضايا المنطقة، وعلى رأسها اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، ودعمها للحلول السلمية ومبادرات تنفيذ حل الدولتين.

كما ثمّن سمو وزير الخارجية دور الجمهورية البرتغالية في دعمها لقيم التفاهم والتعايش بين الشعوب بمختلف دياناتها وثقافاتها، وذلك عبر استضافتها لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في مدينة لشبونة.

من جانبه، أعرب باولو رانجيل عن تثمين بلاده للمواقف الإيجابية للمملكة الداعية باستمرار لخفض التصعيد على المستويين الإقليمي والدولي، ودعمها المتواصل للجهود الدبلوماسية والحلول السلمية.

كما أعرب عن تطلع بلاده لمواصلة العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومعبرًا عن تطلع بلاده لاستكشاف مزيدٍ من الفرص المتاحة للشركات والجهات البرتغالية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووقع الأمير فيصل بن فرحان، وباولو رانجيل، أمس في لشبونة، اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للجمهورية البرتغالية.