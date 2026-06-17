وفد الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان يشارك في قمة باكو لأمناء المظالم

البلاد (جدة)
بدأ وفد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة المدير التنفيذي للهيئة الدكتور هادي بن علي اليامي، زيارة رسمية إلى العاصمة الأذربيجانية باكو تستمر حتى 20 يونيو الجاري، وذلك تلبية لدعوة من حكومة جمهورية أذربيجان، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات الشراكة في قضايا حقوق الإنسان.
وتتضمن الزيارة المشاركة في قمة باكو لأمناء المظالم، التي تُعقد تحت شعار “حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر والمسؤوليات”، حيث يلقي الدكتور اليامي الكلمة الرئيسة في الجلسة الافتتاحية، مستعرضًا أبرز التحديات والفرص المرتبطة بالتطورات التقنية المتسارعة، وأهمية ترسيخ الأطر الحقوقية الكفيلة بحماية الحقوق الأساسية في البيئة الرقمية.
ويعقد وفد الهيئة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في أذربيجان، تشمل وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية، ومفوضة حقوق الإنسان، إلى جانب مسؤولين آخرين، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتتناول المباحثات عددًا من الموضوعات المرتبطة بتمكين الشباب، وبناء القدرات، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الرقمية القائمة على احترام الحقوق والحريات الأساسية.
وتعكس الزيارة حرص الهيئة على توثيق التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تطوير العمل الحقوقي ودعم مسارات التنمية الشاملة في العالم الإسلامي.
وتتضمن الزيارة المشاركة في قمة باكو لأمناء المظالم، التي تُعقد تحت شعار “حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر والمسؤوليات”، حيث يلقي الدكتور اليامي الكلمة الرئيسة في الجلسة الافتتاحية، مستعرضًا أبرز التحديات والفرص المرتبطة بالتطورات التقنية المتسارعة، وأهمية ترسيخ الأطر الحقوقية الكفيلة بحماية الحقوق الأساسية في البيئة الرقمية.
ويعقد وفد الهيئة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في أذربيجان، تشمل وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية، ومفوضة حقوق الإنسان، إلى جانب مسؤولين آخرين، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتتناول المباحثات عددًا من الموضوعات المرتبطة بتمكين الشباب، وبناء القدرات، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الرقمية القائمة على احترام الحقوق والحريات الأساسية.
وتعكس الزيارة حرص الهيئة على توثيق التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تطوير العمل الحقوقي ودعم مسارات التنمية الشاملة في العالم الإسلامي.