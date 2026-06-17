وفاة الأميرة سارة بنت أحمد آل عبدالرحمن آل سعود

البلاد (جدة)
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ سارة بنت أحمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 2 / 1 / 1448هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ سارة بنت أحمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 2 / 1 / 1448هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.