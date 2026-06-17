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وفاة الأميرة سارة بنت أحمد آل عبدالرحمن آل سعود

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1448 هـ      17 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ سارة بنت أحمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 2 / 1 / 1448هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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