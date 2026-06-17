 وزير الخارجية يلتقي رئيس البرلمان النمساوي

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة فيينا، اليوم، رئيس البرلمان النمساوي السيد فالتر روزنكرانتس، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لجمهورية النمسا.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى مناقشة عددٍ من القضايا في المنطقة والجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا عبدالله بن خالد طوله، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.
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