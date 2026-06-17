وزارة الرياضة توقّع مذكرة تفاهم مع الأمانة الوطنية في الأوروغواي

وقّع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026م، في الولايات المتحدة الأمريكية، مذكرة تفاهم مع السيد أليخاندرو بيريدا؛ الأمين الوطني للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية؛ للتعاون في مجالات الرياضة بين الطرفين، وذلك بحضور وزير الخارجية الأوروغواياني ماريو لوباتكين.

وتشمل أوجه التعاون بين الطرفين في هذه المذكرة: تبادل البرامج والخبرات والمهارات والتقنيات والمعلومات، إضافةً إلى التعاون في مجالات الطب الرياضي، ومكافحة المنشطات، ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن الإثراء الرياضي عبر الخبراء والباحثين.

يأتي توقيع هذه المذكرة، ضمن رؤية الوزارة وأهدافها بتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الرياضية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي.