مونديال 2026.. هالاند يقود النرويج لعبور العراق برباعية

البلاج (جدة) حقق المنتخب النرويجي فوزاً عريضًا على نظيره العراقي بنتيجة 4-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة خلال شوطي اللقاء.

بهذه النتيجة، حصد المنتخب النرويجي أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليتصدر المجموعة التاسعة، فيما بقي المنتخب العراقي بدون نقاط في المركز الرابع.

بداية حذرة وفرص مهدرة

بدأ المنتخب العراقي المباراة بحذر نسبي، لكنه كان قريباً من افتتاح التسجيل في الدقيقة 12، عندما أضاع علي الحمادي فرصة محققة داخل منطقة الجزاء، بعدما سدد الكرة فوق العارضة بشكل غير دقيق.

ورد المنتخب النرويجي سريعاً في الدقيقة 20، عبر فرصة خطيرة للنجم ايرلينج هالاند، الذي حول كرة رأسية بعد ركلة ركنية، لكنها مرت فوق المرمى.

هالاند يفتتح التسجيل

واصل المنتخب النرويجي ضغطه حتى نجح في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 28، بعد عرضية أرضية متقنة من الجهة اليسرى، استغلها هالاند بذكاء، ليضع الكرة في الشباك قبل تدخل الدفاع العراقي.

وكاد مارتن اوديجارد أن يعزز التقدم في الدقيقة 37، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيسر للحارس العراقي.

رد عراقي سريع ثم تفوق نرويجي

نجح المنتخب العراقي في العودة إلى أجواء اللقاء في الدقيقة 39، بعدما سجل أيمن حسين هدف التعادل برأسية قوية، مستغلاً عرضية دقيقة من الجهة اليسرى.

لكن الرد النرويجي جاء سريعاً، حيث أعاد هالاند التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 43، مستغلاً خطأ مشتركاً بين دفاع وحارس العراق، ليمنح فريقه أفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

تغييرات ومحاولة عراقية

في الشوط الثاني، أجرى مدرب العراق عدة تغييرات، حيث دفع بـ زيدان إقبال بدلاً من زيد إسماعيل في الدقيقة 59، ثم شارك ماركو فرج بدلاً من علي الحمادي.

وفي الدقيقة 73، تعرض اللاعب حسين علي للإصابة ليغادر الملعب، ودخل بدلاً منه مصطفى سعدون، في محاولة لتعديل النتيجة.

وحسم المنتخب النرويجي المواجهة في الدقيقة 76، بعدما سجل المدافع ليو أوستيجارد الهدف الثالث، ليؤكد تفوق فريقه حتى صافرة النهاية.في مونديال 2026

وسجل اللاعب كريستيان ثورستفيدت الهدف الرابع لمنتخب النرويج في الدقيقة 90+7، مستغلا عرضية ليحولها لداخل الشباك.