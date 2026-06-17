مونديال 2026.. النمسا تتغلب على الأردن بثلاثية

سجل للنمسا رومانو شميد الهدف الأول (د20)، وجاء الهدف الثاني إثر خطأ من المدافع الأردني يزن العرب في مرماه (د75)، بينما أحرز ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث من ركلة جزاء (د90+12).

بتلك النتيجة، تتذيل الأردن المجموعة بصفر من النقاط، في حين تصدرت الأرجنتين المجموعة بفارق الأهداف عن النمسا بعد فوزها على الجزائر بثلاثية نظيفة.