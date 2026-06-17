الرياضة

مونديال 2026.. النمسا تتغلب على الأردن بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1448 هـ      17 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي (جدة)

حسم منتخب النمسا مواجهته أمام المنتخب الأردني بثلاثية مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء على ملعب ليفايس في سان فرنسيسكو، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة، في نهائيات كأس العالم 2026.

سجل للنمسا رومانو شميد الهدف الأول (د20)، وجاء الهدف الثاني إثر خطأ من المدافع الأردني يزن العرب في مرماه (د75)، بينما أحرز ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث من ركلة جزاء (د90+12). بينما أحرز علي علوان هدف “النشامى” الوحيد في الدقيقة (49) من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة، تتذيل الأردن المجموعة بصفر من النقاط، في حين تصدرت الأرجنتين المجموعة بفارق الأهداف عن النمسا بعد فوزها على الجزائر بثلاثية نظيفة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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