مونديال 2026.. النمسا تتغلب على الأردن بثلاثية

محمود العوضي (جدة)
حسم منتخب النمسا مواجهته أمام المنتخب الأردني بثلاثية مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء على ملعب ليفايس في سان فرنسيسكو، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة، في نهائيات كأس العالم 2026.
سجل للنمسا رومانو شميد الهدف الأول (د20)، وجاء الهدف الثاني إثر خطأ من المدافع الأردني يزن العرب في مرماه (د75)، بينما أحرز ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث من ركلة جزاء (د90+12). بينما أحرز علي علوان هدف “النشامى” الوحيد في الدقيقة (49) من عمر اللقاء.
بتلك النتيجة، تتذيل الأردن المجموعة بصفر من النقاط، في حين تصدرت الأرجنتين المجموعة بفارق الأهداف عن النمسا بعد فوزها على الجزائر بثلاثية نظيفة.
رومانو شميد يفتتح التسجيل لمنتخب النمسا ⚽️🇦🇹
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 17, 2026
علي علوان يدرك التعادل لمنتخب الأردن بهدف تاريخي ⚽️🇯🇴#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HMOGytDTVy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 17, 2026
النيران الصديقة تمنح منتخب النمسا التقدم.. هدف عكسي من يزن العرب! ⚽️🇦🇹
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📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/XVhaj77hfD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 17, 2026