الرياضة

مونديال 2026.. الكونغو الديمقراطية تقتنص تعادلًا مثيرًا أمام البرتغال

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1448 هـ      17 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

سقط منتخب البرتغال في فخ التعادل أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب “هيوستن”، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026.

تقدم منتخب البرتغال في البداية عن طريق جواو نيفيز نجم باريس سان جيرمان، بعد مرور 6 دقائق على بداية المباراة، من ضربة رأسية سكنت على يسار الحارس.

وسجل يوان ويسا هدف التعادل لمنتخب الكونغو الديموقراطية في الدقيقة 5+45، وهو أول أهداف الكونغو في تاريخ كأس العالم.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني من المباراة، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في بداية مشوارهم في البطولة.

وتقام المباراة الثانية في نفس المجموعة بين منتخبي أوزبكستان وكولومبيا في الخامسة من فجر الخميس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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