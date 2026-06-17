مونديال 2026.. الكونغو الديمقراطية تقتنص تعادلًا مثيرًا أمام البرتغال

البلاد (جدة)
سقط منتخب البرتغال في فخ التعادل أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب “هيوستن”، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026.
تقدم منتخب البرتغال في البداية عن طريق جواو نيفيز نجم باريس سان جيرمان، بعد مرور 6 دقائق على بداية المباراة، من ضربة رأسية سكنت على يسار الحارس.
وسجل يوان ويسا هدف التعادل لمنتخب الكونغو الديموقراطية في الدقيقة 5+45، وهو أول أهداف الكونغو في تاريخ كأس العالم.
واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني من المباراة، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في بداية مشوارهم في البطولة.
وتقام المباراة الثانية في نفس المجموعة بين منتخبي أوزبكستان وكولومبيا في الخامسة من فجر الخميس.
جواو نيفيش يمنح البرتغال الهدف الأول في الدقيقة 5#البرتغال 1 × 0 #الكونغو_الديمقراطية#صحيفة_البلاد | #البرتغال_الكونغو_الديمقراطية | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/dqFWLqMlzD
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 17, 2026
الكونغو الديمقراطية تدرك التعادل بفضل رأسية يوان ويسا#البرتغال 1 × 1 #الكونغو_الديمقراطية#صحيفة_البلاد | #البرتغال_الكونغو_الديمقراطية | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/A2xBz83StW
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 17, 2026