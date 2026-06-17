مونديال 2026.. الأرجنتين تتخطى الجزائر بـ” هاتريك” ميسي

البلاد (جدة)
حقق منتخب الأرجنتين فوزًا ثمينًا على نظيره الجزائري بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما صباح الأربعاء، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026، بفضل تألق قائده ليونيل ميسي الذي سجل أهداف التانجو الثلاثة.
بداية قوية للجزائر
دخل المنتخب الجزائري المباراة بصورة جيدة، ونجح في هز الشباك مبكرًا عند الدقيقة الثامنة، إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل، لتبقى النتيجة على حالها.
فرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته تدريجيًا على مجريات اللعب، وتمكن ليونيل ميسي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 17 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس الجزائري لوكا زيدان في التصدي لها.
فرص ضائعة
مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدرب ليونيل سكالوني أولى تغييراته بإشراك ناهويل مولينا بدلًا من جونزالو مونتييل.
وكاد ميسي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 51 بتسديدة بعيدة المدى مرت فوق العارضة، قبل أن يصنع فرصة محققة بعد دقيقتين فقط عندما أرسل تمريرة متقنة إلى لاوتارو مارتينيز، إلا أن الأخير اصطدم بتألق الحارس الجزائري وأهدر فرصة مضاعفة النتيجة.
ميسي يضاعف النتيجة
عزز ميسي تقدم منتخب بلاده في الدقيقة 60، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس الجزائري إثر تسديدة قوية أطلقها أليكسيس ماك أليستر من خارج منطقة الجزاء، ليودعها الشباك بنجاح.
وقبل ذلك بدقائق، أجرى سكالوني تبديلين دفعة واحدة بمشاركة جوليان ألفاريز ونيكولاس غونزاليس بدلًا من لاوتارو مارتينيز وتياغو ألمادا.
محاولات للعودة
رد المدرب الجزائري بإجراء ثلاثة تبديلات في الدقيقة 64، حيث دفع بكل من رياض محرز وحسام عوار ومحمد الأمين عمورة بدلًا من أنيس حاج موسى وهشام بوداوي وأمين غويري، في محاولة لتنشيط الخط الأمامي.
وكاد حسام عوار أن يقلص الفارق في الدقيقة 70 بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى الأرجنتيني.
هاتريك ميسي
واصل قائد الأرجنتين تألقه اللافت، وتمكن من تسجيل هدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 67 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، موقعًا على “هاتريك” رائع حسم به المواجهة مبكرًا ومنح منتخب بلاده انطلاقة مثالية في كأس العالم 2026.
وأكدت الأرجنتين من خلال هذا الانتصار أنها لا تزال من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في حين بات المنتخب الجزائري مطالبًا بتدارك الموقف سريعًا خلال الجولات المقبلة للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي.
بهذا الانتصار، اعتلى المنتخب الأرجنتيني صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط، في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى التي تجمع بين النمسا والأردن، فيما بقي المنتخب الجزائري دون رصيد من النقاط.
ليونيل ميسي يسجل هدف التقدم للأرجنتين بتسديدة من خارج منطقة الجزاء
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 17, 2026
ميسي يضاعف النتيجة للمنتخب الأرجنتيني
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 17, 2026
ميسي يواصل التألق ويوقع على الهاتريك
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 17, 2026