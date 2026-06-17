قادة مجموعة السبع يرحبون بالاتفاق بين أمريكا وإيران

البلاد (جدة)

رحب قادة مجموعة دول السبع اليوم (الأربعاء)، ‌في ‌اجتماعهم بمدينة إيفيان ليه بان، ‌الفرنسية ⁠بالاتفاق المبرم بين ⁠الولايات المتحدة وإيران، وعبروا عن ⁠استعدادهم ‌للمساهمة ‌في تنفيذه.

وأضافوا أنهم ‌سيبذلون ‌جهودا لتنويع مسارات ‌إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على ⁠مضيق ⁠هرمز وزيادة مخزونات الطاقة.

وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت ‌بين الولايات المتحدة وإيران تظهر أمس، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحا نوويا وتأكيد مسؤول أمريكي أنه سيسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيعه.

وتمدد مذكرة التفاهم، والتي لم تنشر تفاصيلها بعد، وقف إطلاق النار الهش المعلن في ‌أبريل الماضي 60 يوما أخرى للسماح للطرفين بالتفاوض على وقف دائم للصراع.