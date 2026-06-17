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قادة مجموعة السبع يرحبون بالاتفاق بين أمريكا وإيران
السياسة

قادة مجموعة السبع يرحبون بالاتفاق بين أمريكا وإيران

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1448 هـ      17 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

رحب قادة مجموعة دول السبع اليوم (الأربعاء)، ‌في ‌اجتماعهم بمدينة إيفيان ليه بان، ‌الفرنسية ⁠بالاتفاق المبرم بين ⁠الولايات المتحدة وإيران، وعبروا عن ⁠استعدادهم ‌للمساهمة ‌في تنفيذه.

وأضافوا أنهم ‌سيبذلون ‌جهودا لتنويع مسارات ‌إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على ⁠مضيق ⁠هرمز وزيادة مخزونات الطاقة.

وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت ‌بين الولايات المتحدة وإيران تظهر أمس، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحا نوويا وتأكيد مسؤول أمريكي أنه سيسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيعه.

وتمدد مذكرة التفاهم، والتي لم تنشر تفاصيلها بعد، وقف إطلاق النار الهش المعلن في ‌أبريل الماضي 60 يوما أخرى للسماح للطرفين بالتفاوض على وقف دائم للصراع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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