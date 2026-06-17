السياسة

سمو وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية النمسا

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1448 هـ      17 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

واس (فيينا)
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة فيينا اليوم، الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا بياته ماينل رايزنجر.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة ويدعم الشراكة القائمة بين المملكة وجمهورية النمسا.
وجدد سمو وزير الخارجية تهنئته لجمهورية النمسا بمناسبة انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2027 – 2028، معربًا عن تطلعه إلى إسهامها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مبادئ القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف.
وناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ورحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين أهمية البناء على هذه الخطوة لدعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات وتسوية الخلافات.
وتناول الجانبان فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ومنها الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، وأكدا أهمية تشجيع الاستثمارات المتبادلة خصوصًا في ظل الفرص النوعية التي تتيحها رؤية المملكة 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة البديلة والتقنيات الحديثة.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا عبدالله بن خالد طوله، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.
m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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