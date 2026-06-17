سفيرة المملكة لدى كندا تدعم “الأخضر” في المونديال

البلاد (الرياض)

حرصت أمل يحيى المعلمي، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، على مؤازرة المنتخب السعودي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، حيث انضمت إلى الجماهير السعودية في المدرجات لتشجيع “الصقور الخضراء”، في أجواء عكست روح الدعم والالتفاف حول المنتخب الوطني.

ونشرت السفارة السعودية لدى كندا صورًا للسفيرة برفقة عدد من الأطفال السعوديين، وهم يرتدون قمصان المنتخب ويرفعون الأعلام السعودية، في مشهد يجسد الحضور الجماهيري المميز ومساندة أبناء المملكة لمنتخبهم في المحفل العالمي.

وأرفقت السفارة الصور بتعليق للسفيرة قالت فيه: “انضممتُ إلى المشجعين السعوديين لتشجيع منتخب الصقور الخضراء في كأس العالم FIFA 2026″، مؤكدة دعمها ومساندتها للمنتخب الوطني خلال مشواره في البطولة العالمية