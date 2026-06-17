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رئيس هيئة الترفيه يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1448 هـ      17 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي يهدف إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، ورفع مستوى جودته.
وقال آل الشيخ: “يسرني أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي عهده الأمين- أيدهما الله- خالص الشكر والتقدير بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الترفيه بوصفه رافدًا مهمًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
وأضاف آل الشيخ: “يجسد هذا النظام نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع، حيث يهدف إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، بما يسهم في دعم القطاع الترفيهي وتعزيز حوكمته، كما يؤكد هذا النظام الرؤية الطموحة نحو استدامة التنمية للمساهمة الفاعلة في رفع جودة الحياة”.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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