دعا «الطاقة» لتسريع الاستثمار في التخزين والشبكات.. «الشورى» يطالب «السعودية» بخفض الشكاوى ورفع كفاءة التشغيل

البلاد (الرياض)

عقد مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) في الرياض، جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، وأصدر خلالها حزمة من القرارات والتوصيات، التي شملت قطاعات النقل والإعلام والطاقة والمياه والفروسية والزراعة، إلى جانب مناقشة عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية.

وطالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برفع كفاءة استغلال السعة المقعدية لدى «السعودية» و«طيران أديل»، ومراجعة أسباب ارتفاع الشكاوى والعمل على الحد منها، إلى جانب تعزيز الربط الجوي، وزيادة حركة الركاب العابرين، وإعداد خطة لتأهيل الكوادر البشرية، ومراجعة الأداء المالي للشركتين؛ وفق خطط زمنية واضحة تحقق الاستدامة المالية.

ودعا المجلس الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى بناء مؤشر لقياس أثر المحتوى الإعلامي على جودة الحياة، ومعالجة الفجوات التنظيمية والتمويلية، التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى وضع إطار مشترك للرقابة على السلامة الرقمية للمحتوى الإعلامي والإعلاني.

كما طالب وزارة الطاقة بموازنة التوسع في مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة مع تسريع الاستثمار في التخزين والشبكات، وإجراء تقييم فعلي للطلب على الهيدروجين الأخضر، واستشراف احتياجات الكهرباء المستقبلية لمراكز البيانات، وتسريع إيصال الغاز إلى المدن الصناعية.

وفي قطاع المياه، أوصى المجلس الهيئة السعودية للمياه بتعزيز إدارة الطلب على المياه عبر التوعية والتقنيات الذكية والتسعير المحفز، والتوسع في الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة، وربط اعتماد المخططات السكنية باستكمال خدمات المياه والصرف الصحي.

وشملت القرارات كذلك تأهيل الكوادر الوطنية في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، والتوسع في ربط الخيل العربية بالفعاليات السياحية، فيما طالب هيئة الفروسية بالإسراع في إنشاء أكاديميات لتعليم الفروسية بمختلف المناطق. كما دعا المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية إلى توطين إنتاج اللقاحات البيطرية وإنشاء نظام ذكي للتنبؤ بالأمراض والآفات.

وناقش المجلس تقارير هيئة التأمين، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي، ومركز دعم اتخاذ القرار، حيث طرح الأعضاء عدداً من المقترحات والتوصيات التطويرية، فيما مُنحت اللجان المختصة مزيداً من الوقت لدراسة الملاحظات، والعودة بمرئياتها في جلسات لاحقة.