تحت شعار “أثر ممتد” برنامج تنمية القدرات البشرية يستعرض إنجازاته في تقرير 2025م

البلاد (الرياض)

أصدر برنامج تنمية القدرات البشرية تقريره السنوي لعام 2025م تحت شعار “أثر ممتد”، مستعرضًا أبرز الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في منظومة تنمية القدرات البشرية، والأثر المتواصل للاستثمار في الإنسان السعودي بما يعزز جاهزيته للمستقبل ويرفع تنافسيته محليًا وعالميًا.

وأوضح التقرير أن رحلة تنمية القدرات البشرية ترتكز على أربع محطات رئيسة تشمل ترسيخ الهوية الوطنية، وبناء أساس تعليمي متين، وتعزيز الجاهزية لسوق العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال والتعلم مدى الحياة.

وسلط التقرير الضوء على عدد من الإنجازات النوعية، من أبرزها إدراج الذكاء الاصطناعي كمقرر إلزامي في التعليم العام، وتأهيل أكثر من 13 ألف معلم ومعلمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استفادة أكثر من 470 ألف متدرب ومتدربة من منصة تطوير القدرات المهنية للمعلمين.

كما أشار إلى ارتفاع نسبة التحاق الطلاب ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية بنسبة 70%، وتجاوز نسبة التحاق الطلاب الموهوبين بالبرامج الخاصة 42%، إلى جانب ابتعاث أكثر من 28 ألف طالب وطالبة إلى أفضل الجامعات والمعاهد العالمية.

وفي مجال الابتكار وريادة الأعمال، أسهمت الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات العالمية في دعم الشركات الناشئة وربطها بالفرص الاستثمارية والتمويلية، فيما واصلت منصة سعوديبيديا ومبادرة كنوز السعودية تعزيز الحضور الثقافي والهوية الوطنية على المستوى الدولي.

وأكد التقرير أن الاستثمار في الإنسان السعودي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس استمرار الجهود الوطنية نحو بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ومستقبل أكثر تنافسية