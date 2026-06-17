بالأرقام.. كل ما قدمه رباعي روشن في فوز فرنسا على السنغال

البلاد (جدة)

شهدت مواجهة فرنسا والسنغال في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم 2026 حضورًا لافتًا لنجوم دوري روشن السعودي، بعدما شارك أربعة لاعبين ينشطون في المسابقة، بواقع ثلاثة في صفوف المنتخب السنغالي ولاعب واحد مع المنتخب الفرنسي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الديوك بنتيجة 3-1.

ووفقًا لإحصائيات شبكة “سوفا سكور”، حصل إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي السعودي، على تقييم بلغ 6.8 درجة، بعدما تصدى لخمس كرات خلال المباراة، ليكون الأكثر تميزًا بين لاعبي السنغال رغم استقبال شباكه ثلاثة أهداف.

أما قائد الدفاع كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، فنال تقييمًا بلغ 6.3 درجة، وقدم دقة تمريرات وصلت إلى 84%، لكنه لم ينجح في منع الهجوم الفرنسي من الوصول إلى الشباك في ثلاث مناسبات.

وفي الخط الأمامي، حصل ساديو ماني، مهاجم النصر، على تقييم 6.5 درجة، بعدما سدد كرة واحدة طوال اللقاء، ونجح في تنفيذ مراوغة واحدة، فيما بلغت دقة تمريراته 87%، لكنه فقد الاستحواذ على الكرة 12 مرة، في ظل الرقابة الدفاعية الفرنسية.

وعلى الجانب الآخر، شارك ثيو هيرنانديز، ظهير الهلال والمنتخب الفرنسي، في فوز منتخب بلاده، وحصل على تقييم 6.4 درجة. وسدد مرتين على المرمى، وبلغت دقة تمريراته 94%، بينما فقد الكرة 7 مرات، دون أن ينجح في تنفيذ أي مراوغة، ليساهم في انطلاقة ناجحة لمنتخب فرنسا في البطولة.