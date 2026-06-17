النفط عند أدنى مستوى في 3 أشهر مع صعود الذهب

البلاد (جدة)

تراجعت أسعار النفط بنحو 5% مع نهاية التعاملات، مسجلة أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، في ظل ظهور تفاصيل اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.21 دولار أو 5.1 % لتسجل 78.96 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.70 دولار أو 5.8 % مسجلاً 76.05 دولار.

وشهدت عقود برنت الليلة أدنى إغلاق لها منذ الثاني من مارس بينما كانت أسعار الخام الأمريكي عند أدنى مستوى إغلاق منذ الرابع من نفس الشهر.

فيما ارتفعت أسعار الذهب 1% وسط تراجع التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 4338.86 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت ⁠العقود الأمريكية الآجلة ⁠للذهب تسليم أغسطس 0.1 % إلى 4354.4 دولار عند الإغلاق.